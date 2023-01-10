Продажи АВТОВАЗа в 2022 году сократились почти наполовину

АВТОВАЗ в 2022 году реализовал на российском рынке 188645 автомобилей LADA, что на 46,2% ниже показателя годичной давности. По собственной оценке компании, рыночная доля LADA в прошлом году составила 27,9%, при этом в осенние месяцы она достигала 40%, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, в условиях разрыва логистических цепочек АВТОВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке. Производство автомобилей было приостановлено весной 2022 года, но уже в начале июня сборка вновь стартовала. С конца августа 2022 года автосборочный комплекс АВТОВАЗа в Тольятти перешел на режим 6-дневной рабочей недели, в связи с чем на предприятие было принято более 1000 новых сотрудников. К концу 2022 года темп производства на двух линиях составил 24 тыс. автомобилей в месяц, что позволило удовлетворить спрос на российском авторынке.

Бестселлером АВТОВАЗа в 2022 году стала LADA Granta, чья реализация, по данным производителя, составила 95879 автомобилей (-14%). Второе место в объеме продаж заняла флагманская LADA Vesta с показателем 29206 машин (-74,3%). Внедорожник LADA Niva Travel разошелся в количестве 20683 единицы (-18,6%), а LADA Niva Legend выбрали 18097 покупателей (-29,9%). LADA Largus сохранил статус самого популярного универсала на российском рынке: продажи автомобилей этого семейства составили 17711 штук (-64,7%).

По итогам 2022 года АВТОВАЗ почти полностью занял нишу компактных коммерческих машин (94%), реализовав 6770 специальных автомобилей.

Также сообщается, что корпоративным клиентам было продано 76483 автомобилей LADA всех моделей.

Кроме того, в течение 2022 года АВТОВАЗ сохранил количество стран экспорта – это 17 государств, на рынки которых было поставлено 17246 автомобилей LADA (-52%).

О других итогах минувшего года поговорим в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который пройдет уже 12 января. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: АВТОСТАТ