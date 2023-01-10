LADA Niva Travel в 2022 году стала лидером российского рынка SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в 2022 году стал внедорожник LADA Niva Travel. В прошлом году на этой модели остановили свой выбор 19389 покупателей, что на 25% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Стоит отметить, что предыдущие 5 лет бессменным лидером сегмента SUV являлся кроссовер Hyundai Creta.

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO в 2022 году нашел 19292 владельцев (с учетом Tiggo 7), что на 55,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Третье место занял Hyundai Creta с показателем 18886 купленных автомобилей (-70,7%). Кроссовер Haval Jolion разошелся тиражом в 17447 экземпляров, что на 94,8% выше показателя годичной давности. Внедорожник LADA Niva Legend был куплен в количестве 16117 единиц – на 35,6% меньше, чем в 2021 году.

В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам 2022 года также вошли Renault Duster (13468 шт., -67,3%), Geely Coolray (12999 шт., +16,9%), Toyota RAV4 (10001 шт., -73,6%), Kia Seltos (9208 шт., -45,6%) и Chery Tiggo 4 (9039 шт., -52,9%).

Добавим также, что всего по итогам 2022 года россияне купили 347237 автомобилей класса SUV – на 54,8% меньше, чем годом ранее. Доля этого сегмента в отчетный период составила 55,4%.

Более детально итоги минувшего года обсудим уже 12 января – в ходе традиционного эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ