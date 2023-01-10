ТОП-10 самых популярных автомобилей в России по итогам 2022 года

Самой популярной моделью в России по итогам 2022 года стала LADA Granta, на которой остановили свой выбор 87982 покупателя (-22% к 2021 году). Второй результат показала LADA Vesta (32790 шт., -71,2%), которая была лидером рынка годом ранее. Третье место заняла Kia Rio с показателем 23909 автомобилей, что на 69,8% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

На четвертой строчке расположился внедорожник LADA Niva Travel, разошедшийся тиражом в 19389 экземпляров (-25%). Спрос на кроссовер Chery Tiggo 7 PRO увеличился на 55,7% до 19292 машин (с учетом Tiggo 7). Далее следуют две модели Hyundai – седан Solaris (19038 шт., -67,8%) и кроссовер Creta (18886 шт., -70,7%).

Кроссовер Haval Jolion нашел 17447 владельцев, что на 94,8% выше показателя годичной давности. Внедорожник LADA Niva Legend был куплен в количестве 16117 единиц – на 35,6% меньше, чем в 2021 году. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России кроссовер Renault Duster с показателем 13468 автомобилей (-67,3%).

Более детально итоги минувшего года обсудим уже 12 января – в ходе традиционного эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ