Белорусский авторынок в 2022 году сократился почти в 3 раза

Белорусский авторынок в 2022 году составил 17 234 машины, что на 63,2% ниже показателя годичной давности, гласят данные Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Лидером продаж в этой республике в прошлом году стала Geely, реализовавшая 4 355 автомобилей (-41,5%). На второе место опустилась российская марка LADA с показателем 3 782 проданных машины, что на 67,6% меньше по сравнению с 2021 годом. Третью строчку занимает Kia, чей результат составил 1 462 автомобиля (-62,5%).

Как отмечают в БАА, все последние годы большая часть белорусского авторынка формировалась за счет автомобилей российского производства. В 2022 году, учитывая уход ведущих мировых брендов из России и заморозку производства популярных моделей, собираемых в этой стране, белорусские дилеры решали вопрос с формированием новой модельной линейки и перенаправлением поставок. Этот процесс будет продолжаться и в 2023 году, и результаты каждой из марок, представленных в Беларуси, будут во многом зависеть от того, как быстро и безболезненно смогут представители белорусского автобизнеса организовать поставку таких моделей.

Фото: geely.by