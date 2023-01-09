Российский рынок новых легковых автомобилей в 2022 году снизился на 59%

За весь прошлый год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин – на 59% меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Почти 30% от этого количества пришлось на отечественные марки (29,4%), львиную долю которых составили легковые автомобили LADA. В 2022 году они разошлись тиражом в 174,7 тыс. единиц, что составляет 27,9% от общего объема рынка.

Далее по предпочтениям у россиян следуют корейские бренды, суммарная доля которых оказалась равной 19,5%. При этом корейские Kia (65,7 тыс. шт.) и Hyundai (54 тыс. шт.) располагаются в рейтинге вслед за «Ладой».

Совсем немного от «корейцев» отстали китайские производители, общая доля которых составила 19,2%. С другой стороны, они опередили «европейцев», которые заняли 18,5% на нашем рынке. Впрочем, среди марок французский Renault (40,8 тыс. шт.) оказывается на четвертом месте, а китайский Chery (39,3 тыс. шт.) – на пятом.

Доля «японцев» по итогам 2022 года составила 12,4%, а оставшийся 1% рынка принадлежит американским брендам. О том, какие именно марки и модели новых легковых автомобилей стали наиболее популярными, вы можете узнать здесь.

Более детально итоги минувшего года обсудим уже 12 января – в ходе традиционного эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ