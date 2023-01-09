Главные изменения для российских автовладельцев в январе 2023 года

Судя по опубликованным документам Думы и Правительства, а также ряда министерств и ведомств, в 2023 году российских автовладельцев ждет немало важных изменений. Тут вам и отмена поблажек для физлиц в отношении «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые машины (в феврале), и новые правила выдачи водительских удостоверений (весной), и изменения в Правилах дорожного движения (в течение года), и принятие Закона о такси (осенью). В общем, скучать не придется. Но год только начался, и давайте пока оценим главные январские нововведения.

- Для кого-то это станет неприятным сюрпризом, но с 1 января 2023 года при оплате госпошлин через портал Госуслуг больше не будет действовать 30%-ная скидка. Ее продлевали и в прошлом году, и в позапрошлом, но в этом году отменили окончательно.

- С 1 января 2023 года в России стали действовать новые тарифы на проведение техосмотров транспортных средств. Об этом напоминает портал Avtospravochnaya.com и разъясняет суть действия июньского приказа Федеральной монопольной службы, который вступил в силу. Отныне на территории РФ действуют единые минимальные цены на проведение техосмотра ТС (для легковых машин это 913 рублей, грузовых - 999 рублей, автобусов - 1563 рубля). Что касается максимальных - в каждом регионе они будут свои, с учетом местной специфики. Менять существующие тарифы теперь разрешено только раз в год. Предложения от аккредитованных операторов по их снижению или увеличению будут приниматься только раз в год и утверждаться до 20 декабря. При отсутствии предложений - тарифы будут подвергаться простой ежегодной индексации, в расчете только на уровень инфляции.

- С 1 января на территории РФ действуют новый размер госпошлин для водителей. Например, за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность) теперь придется платить значительно больше: (было 800 рублей, стало - 1500 рублей). Кроме того, с 1 января 2023 года введены новые госпошлины:

за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства - в размере 1000 рублей;

за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в размере 1500 рублей;

за продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов в размере 1000 рублей.

Таким образом, узаконить тюнинг, установку фаркопа и других дополнений к конструкции ТС теперь будет дороже: вместо 800 рублей некоторые категории автовладельцев в 2023 году заплатят 2500 рублей (1000 + 1500 рублей).

- С 1 января 2023 года в Федеральной службе судебных приставов при работе с должниками начинают внедряться процессы автоматизации. Чем это грозит водительской категории россиян? Назначенные штрафы начнут списывать со счетов автоматически, без бумажной волокиты. То, что раньше делали приставы вручную - разыскивали счета должников и арестовывали их, оформляли запрещение должникам выезда за рубеж, приостанавливали действие водительских удостоверений и пр. - теперь возьмет на себя искусственный интеллект. С Нового года Федеральная служба судебных приставов, ФНС, Росреестр, банки, ГИБДД, Социальный фонд, операторы сотовой связи начинают автоматически обмениваться информацией о гражданах-должниках. Роботизированный пристав в режиме реального времени сможет получать следующие данные: СНИЛС; ИНН; актуальные номера телефонов должника; место официальной работы; местонахождение банковских счетов, вкладов, а также информацию о наличии на них денег. Должникам станет намного труднее прятаться от Закона.

- В грузоперевозках с 1 января 2022 года в России стартовало добровольное применение электронных транспортных накладных, а с 1 января 2023 года этот документ полностью заменил бумажный аналог. Параллельно ведется работа по переходу на электронные путевые листы для пассажирских и грузовых перевозок.

- С 11 января 2023 года за выброс мусора из машин, зафиксированный камерой фото или видеофиксации, можно получить солидный штраф (от 10 до 100 тысяч рублей) или даже полностью распрощаться со своим транспортным средством. Подробнее об этом - здесь.

- Еще одно новшество уже коснулось проезда по Московскому скоростному диаметру. Со 2 января 2023 такие поездки стали платными для транзитных автомобилей. Речь идет об автомобилях с номерами других регионов (не Москва и Подмосковье!), которые воспользуются любым въездом на МСД и съездом с него в течение 2 часов и пересекут границы ЦКАД в течение 24 часов. Тариф за проезд составляет 950 рублей. Проезд оставили бесплатным для легковых автомобилей и наземного городского транспорта с номерами Москвы и Московской области, для лицензионных такси и междугородних автобусов.