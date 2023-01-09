В России проиндексированы ставки акцизов на легковые автомобили

Ставки акцизов на легковые автомобили в России с 1 января 2023 года проиндексированы в среднем на 4%. Соответствующие изменения были зафиксированы в Налоговом кодексе в июле прошлого года.

Как пишет агентство «ТАСС», акцизом облагаются автомобили с двигателем мощностью свыше 90 л.с., а также мотоциклы мощностью свыше 150 л.с. Ставка акциза зависит от мощности двигателя автомобиля. Акциз на легковые машины с двигателем мощностью от 90 до 150 л.с. с 2023 года увеличился на 3,7% и составляет 55 рублей за 1 л.с., в 2024 году он составит 57 рублей, в 2025-м – 59 рублей. Для легковых автомобилей с двигателем мощностью от 150 до 200 л.с. в этом году акциз повышен на 3,9% до 531 рубля, в 2024 и 2025 годах возрастет до 552 и 574 рублей соответственно. Для легковых машин с двигателем мощностью 200 – 300 л.с. включительно в 2023-м акциз увеличен до 869 рублей, в 2024 году возрастет до 904 рублей, в 2025-м – до 940 рублей.

Ставка для легковых автомобилей с двигателем мощностью 300 – 400 л.с. выросла до 1 482 рублей, в 2024 году поднимется до 1 541 рубля, в 2025 году – до 1 603 рублей. Для легковых машин с двигателем мощностью до 500 л.с. акциз увеличен до 1 534 рублей в наступившем году, до 1 595 рублей в 2024 году и до 1 659 рублей в 2025-м. Для легковых автомобилей с двигателем мощностью свыше 500 л.с. акциз повышен до 1 584 рублей в 2023 году, через год он увеличится до 1 647 рублей и в 2025 году составит 1 713 рублей.

Ставка акциза на мотоциклы с двигателем мощностью свыше 150 л.с. в 2023 году составляет 531 рубль, в 2024 году – 552 рубля, а в 2025 году увеличится до 574 рублей.

Предыдущая плановая индексация ставок акциза на автомобили и мотоциклы была в январе прошедшего года, тогда размер ставок повысился на 4%, в 2020 году индексация также составила 4%.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, плательщиками акциза признаются организации, ИП и физлица, импортирующие легковые автомобили и мотоциклы в РФ, а также производители транспортных средств. Таким образом, акцизный сбор включен в стоимость как отечественных транспортных средств, так и импортных.

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