Благодаря автокредитам и утилизации российский авторынок начал расти

Эксперты отмечают наметившийся рост автомобильного рынка. Продажи новых автомобилей в России в марте, по данным АЕБ, лишь на 7% уступают показателю за прошлый год и составляют 126701 шт. По итогам первого квартала продажи новых пассажирских автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 25% с тем же периодом в 2009 году. Несмотря на отрицательную величину в абсолютном выражении, рынок демонстрирует положительную тенденцию.

Аналитики «АВТОСТАТ» считают, что продажи подстегнула государственная программа утилизации – на сегодняшний день выдано уже 50 000 свидетельств (по данным сайта Минпромторг). Вместе с началом эксперимента по утилизации транспортных средств, вышедших из эксплуатации, активизировалась программа выдачи льготных автокредитов. С начала года было выдано 20873 льготных автокредита, заявок на кредиты получено 56302 (по состоянию на 9.04.10).

По мнению директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Целикова Сергея, на российском рынке в апреле будет положительная динамика по отношению к прошлому году. «Я прогнозирую на апрель примерно 130-140 тысяч», - отмечает эксперт.