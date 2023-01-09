Горьковский автозавод ушел в корпоративный отпуск

Горьковский автозавод ушел в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 9 по 22 января. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГАЗа, добавив, что в этот период ряд подразделений предприятия функционируют согласно графику проводимых работ. В частности, на сборочных и автокомпонентных производствах проводится модернизация оборудования, также во всех подразделениях проходят ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

По итогам 2022 года в России было куплено 37893 легких коммерческих автомобиля марки ГАЗ, что на 41,4% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ГАЗ