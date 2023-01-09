С 11 января в России вводятся новые жесткие штрафы с видеокамер

О том, что нельзя бросать мусор везде, где попало, россиян учат еще в глубоком детстве. А дальше, по мере взросления, уже все претензии надо предъявлять к собственной культуре и к тому, что мы сами себе разрешаем нарушить. Поэтому для культурного человека с 11 января 2023 года ничего не изменится, и ему новых штрафных санкций опасаться не нужно. Ну, а для всех остальных важной новостью станет, что безнаказанно выбрасывать мусор (бутылки, банки, окурки, кофейные стаканчики, бумажки и пр.) из транспортного средства больше не получится. Потому что нарушение может попасть в глазок видеокамеры - и тогда придется заплатить немалый штраф.

Еще 14 июля 2022 года в Административный кодекс РФ были внесены дополнения в статью 8.2 и определены сроки - 180 дней - до введения в действие новой административной нормы. Как напоминает портал Avtospravochnaya.com, с 11 января 2023 года за выброс мусора из легковой машины определен следующий размер штрафа:

для граждан - от 10 тыс. до 15 тыс. рублей;

для ИП - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;

для юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

При этом, если нарушение попадет на камеры фото или видеофиксации, то штраф придется платить собственнику транспортного средства (10 тыс. рублей). Для этого правоохранителям, вероятно, теперь потребуется дополнительно «обучить» дорожные камеры, настроить их на фиксацию нового типа нарушения. Это не так-то просто, поскольку все понимают, что автоматические фиксации порой допускают ошибки. Поэтому выявленные фиксации «мусорщиков» будут перепроверяться инспекторами.

Однако, в кодексе прописано разрешение, помимо дорожных камер, применять еще и «фотоловушки» (специальные устройства, реагирующие на движение). Это камеры попроще дорожных, они начинают вести съемку после сигнала датчика движения. И оспорить такую съемку будет уже сложнее. В отличие от дорожных камер - их поборники охраны природы смогут устанавливать не на открытых местах, а маскировать среди листвы деревьев или за рекламными щитами и вывесками. Далее экологи будут переправлять снимки в ГИБДД - для поиска владельца автомобиля.

Еще более серьезные штрафы заложены по данной статье для владельцев грузовиков, прицепов, тракторов и самоходных машин. В этом случае зафиксированный камерой эпизод обойдется владельцу транспортного средства в 100 тысяч рублей. А кроме того, при повторном нарушении (в рамках одного года) - размеры подобных штрафов вырастают в разы. Например, для ИП и юрлиц все может закончиться даже конфискацией транспортного средства.

Во сколько обходится содержание автомобиля - рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».