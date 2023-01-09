Great Wall представил гибридную версию Tank 500

Китайский автоконцерн Great Wall Motors (GWM) в рамках прошедшего недавно автосалона в Гуанчжоу представил гибридную модификацию рамного внедорожника Tank 500. Новинка уже доступна для предзаказа у местных дилеров, а первые поставки автомобилей ожидаются во втором квартале 2023 года, пишет портал Autonews.ru.

На данный момент известно, что новая модификация Tank 500 может получить систему с 2-литровым турбодвигателем и специальной гибридной коробкой передач 9HAT мощностью 420 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Также будет доступен вариант с 3-литровым мотором и 9HAT на 528 л.с. при том же крутящем моменте 750 Нм. До «сотни» Tank 500 разгоняется за 6,9 с. Емкость установленной батареи составляет 19,94 кВт-ч. Аккумуляторная система поддерживает 30-минутную быструю зарядку и трехчасовую медленную зарядку. В электрическом режиме запас хода превышает 100 км. В гибридном режиме при полной зарядке расход топлива составляет 2,3 л/100 км.