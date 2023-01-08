За последнюю неделю 2022 года российский авторынок вырос на 26%

52-я неделя ушедшего года ознаменовалась ростом автомобильного рынка в нашей стране, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Так, за период с 26 декабря 2022-го по 1 января 2023-го россияне приобрели 15307 новых легковых машин, что на 26% превышает показатель 51-й недели (19 – 25 декабря 2022 года).
За последнюю неделю минувшего года чаще всего они покупали китайские автомобили, на долю которых пришлось 39%. Впрочем, лидерство в марочном рейтинге сохраняет отечественная LADA, продукция которой за это время разошлась тиражом в 4813 единиц. Далее идут сразу три китайских бренда – Chery (2367 шт.), Haval (1467 шт.) и Geely (1099 шт.). Замыкает первую пятерку корейская Kia (933 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали: Hyundai (723 шт.), EXEED (648 шт.), Toyota (360 шт.), OMODA (349 шт.) и УАЗ (329 шт.). Результаты остальных марок составили менее 300 машин.
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что бренд OMODA впервые вошел в десятку лидеров авторынка. Таким образом, ровно половина из них – это «китайцы». При этом суммарная доля трех «родственных» марок из КНР (Chery, EXEED, OMODA) по итогам 52-й недели составила 22%.
Среди моделей по-прежнему лидирует LADA Granta – автомобили данного семейства за отчетный период были куплены в количестве 2939 экземпляров. На втором месте находится внедорожник LADA Niva Travel с результатом 959 единиц. Совсем чуть-чуть уступил ему кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (958 шт.). Четвертую строчку занял внедорожник LADA Niva Legend (588 шт.), пятую – кроссовер Geely Coolray (530 шт.). В первую десятку модельного рейтинга за последнюю неделю 2022 года также вошли: Haval Jolion (490 шт.), Chery Tiggo 4 (425 шт.), Haval F7 (398 шт.), Chery Tiggo 8 PRO Max (379 шт.) и Geely Atlas Pro (370 шт.).
Более детально рыночные итоги 2022 года будут подведены на ежегодном форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: forauto.autostat.ru.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ