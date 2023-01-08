За последнюю неделю 2022 года российский авторынок вырос на 26%

52-я неделя ушедшего года ознаменовалась ростом автомобильного рынка в нашей стране, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Так, за период с 26 декабря 2022-го по 1 января 2023-го россияне приобрели 15307 новых легковых машин, что на 26% превышает показатель 51-й недели (19 – 25 декабря 2022 года).

За последнюю неделю минувшего года чаще всего они покупали китайские автомобили, на долю которых пришлось 39%. Впрочем, лидерство в марочном рейтинге сохраняет отечественная LADA, продукция которой за это время разошлась тиражом в 4813 единиц. Далее идут сразу три китайских бренда – Chery (2367 шт.), Haval (1467 шт.) и Geely (1099 шт.). Замыкает первую пятерку корейская Kia (933 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали: Hyundai (723 шт.), EXEED (648 шт.), Toyota (360 шт.), OMODA (349 шт.) и УАЗ (329 шт.). Результаты остальных марок составили менее 300 машин.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что бренд OMODA впервые вошел в десятку лидеров авторынка. Таким образом, ровно половина из них – это «китайцы». При этом суммарная доля трех «родственных» марок из КНР (Chery, EXEED, OMODA) по итогам 52-й недели составила 22%.