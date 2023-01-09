В декабре жители РФ приобрели новых автомобилей на 10% больше, чем в ноябре

По итогам декабря 2022 года в России было куплено 56 745 новых легковых автомобилей, что на 10% больше, чем в ноябре. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Напомним, что с мая по сентябрь ежемесячный объем российского авторынка вырос с 27 458 до 44 398 единиц, но в октябре он снизился до 43 308 штук. При этом возникший в ноябре (51 525 шт.) восстановительный тренд продолжился и в декабре. Впрочем, если сравнивать достигнутый показатель с уровнем годичной давности (декабря 2021-го), то он будет на 58% ниже.
Свыше 70% всех купленных в последний зимний месяц новых машин пришлось на российские и китайские бренды. Лидирует в марочном рейтинге отечественная LADA, результат которой в декабре составил 19 677 экземпляров. Далее следуют «большая китайская тройка» – Chery (7 815 шт.), Geely (4 483 шт.) и Haval (4 406 шт.). Замыкает ТОП-5 корейская Kia (3 532 шт.). Показатели остальных брендов составили менее 3 тысяч автомобилей.
В модельном рейтинге уверенно лидирует LADA Granta, доля которой в декабре превысила 21% от общего объема рынка. Так, в прошлом месяце россияне купили 12 107 машин данного семейства. Лучшей иномаркой стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который в декабре разошелся тиражом в 3 670 единиц. За ним расположились два вазовских внедорожника – LADA Niva Travel и LADA Niva Legend (3 572 и 2 578 шт. соответственно). В пятерку лидеров попал и кроссовер Geely Coolray (2 453 шт.).
Следом в рейтинге идут китайские модели и здесь особо стоит отметить попадание в ТОП-10 нового кроссовера OMODA C5 (1 085 шт.). При этом выше него оказались еще Haval F7 (1 527 шт.), Geely Atlas Pro (1 260 шт.), Chery Tiggo 4 (1 206 шт.) и Haval Jolion (1 201 шт.). Результаты других моделей не дотягивают до 1 тысячи штук.
Также отметим, что за весь 2022 год в России было куплено 626,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 59% меньше, чем в 2021 году. Более детально об итогах прошедшего года поговорим в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится уже 12 января. Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ