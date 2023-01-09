В декабре жители РФ приобрели новых автомобилей на 10% больше, чем в ноябре

По итогам декабря 2022 года в России было куплено 56 745 новых легковых автомобилей, что на 10% больше, чем в ноябре. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, что с мая по сентябрь ежемесячный объем российского авторынка вырос с 27 458 до 44 398 единиц, но в октябре он снизился до 43 308 штук. При этом возникший в ноябре (51 525 шт.) восстановительный тренд продолжился и в декабре. Впрочем, если сравнивать достигнутый показатель с уровнем годичной давности (декабря 2021-го), то он будет на 58% ниже.

Свыше 70% всех купленных в последний зимний месяц новых машин пришлось на российские и китайские бренды. Лидирует в марочном рейтинге отечественная LADA, результат которой в декабре составил 19 677 экземпляров. Далее следуют «большая китайская тройка» – Chery (7 815 шт.), Geely (4 483 шт.) и Haval (4 406 шт.). Замыкает ТОП-5 корейская Kia (3 532 шт.). Показатели остальных брендов составили менее 3 тысяч автомобилей.