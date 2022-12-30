«Открытие Авто»: в ноябре россияне потратили 414 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «АВТОСТАТ» провели совместное исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом и определили его финансовую емкость* по итогам ноября 2022 года. Согласно результатам исследования, в конце осени жители РФ потратили на покупку подержанных машин 413,8 млрд рублей — на 7% больше, чем в октябре (387,4 млрд рублей). Рост финансовой емкости вторичного рынка в ноябре во многом связан с увеличением количества купленных подержанных машин — на 5% больше, чем месяцем ранее (460,1 тыс. и 437 тыс. единиц соответственно).

Больше всего денег тратится на автомобили в возрасте до 5 лет

В ноябре выросла доля машин более молодого возраста в финансовой емкости рынка. Больше всего денег россияне потратили на автомобили с пробегом в возрасте до 5 лет. В ноябре они обошлись в 171 млрд рублей, что составляет 41,3% от общего объема. При этом месяцем ранее их доля составляла 40%.

На машины возрастных категорий «5 — 9 лет» и «10 лет и старше» ушло 113,4 млрд и 129,4 млрд рублей (27,4% и 31,3% соответственно). Их доля немного сократилась — в октябре им принадлежало 28,3% и 31,7%.

А вот в количественном выражении более молодые автомобили занимают наименьшую долю. Так, в ноябре было куплено 70,5 тыс. легковых машин в возрасте до 5 лет, что соответствует 15,3% вторичного рынка. Далее по предпочтениям у жителей нашей страны следуют машины возрастной категории «5 — 9 лет» (96,2 тыс. шт.; 20,9%). Самой же многочисленной является категория автомобилей «10 лет и старше» (293,4 тыс. шт.; 63,8%).

У «китайцев» — наибольший рост финансовой емкости на «вторичке»

Китайские марки показывают наибольший рост финансовой емкости рынка подержанных машин. В ноябре россияне приобрели 8,3 тыс. б/у китайских автомобилей на сумму 5,8 млрд рублей. В обоих случаях «китайцы» демонстрируют наилучшую динамику по отношению к результатам октября (+9% и +13% соответственно). Впрочем, их доля пока очень мала: если в штуках они заняли 1,8% вторичного рынка, то в деньгах — 1,4%.

Что касается остальных брендов по происхождению стран, то их продажи на «вторичке» за месяц выросли на 3 — 6%, а финансовая емкость увеличилась не более чем на 8%.

Больше всего денег по-прежнему тратится на подержанные машины европейских марок (в ноябре — 158,5 млрд рублей), которым немного уступают «японцы» (140,8 млрд рублей). Далее с огромным отставанием следуют автомобили с пробегом корейских и российских брендов (54,8 млрд и 31 млрд рублей соответственно). Замыкают ТОП-5 «американцы» с показателем 22,4 млрд рублей.

По объемам продаж наблюдается немного другой расклад. В последний месяц осени больше всего было куплено б/у «японцев» — 132,3 тыс. единиц, на втором месте находятся подержанные автомобили отечественных марок (113,9 тыс. шт.), на третьем — европейских (107,9 тыс. шт.). И только потом располагаются «корейцы» и «американцы» (58,9 тыс. и 36,8 тыс. шт. соответственно).

Половина денег потрачена на кроссоверы и внедорожники с пробегом

Сегмент SUV сохраняет лидерство по затратам на вторичном рынке. На них пришлось 49,4%, т.е. почти половина, всех потраченных денег: в ноябре было куплено 118,3 тыс. подержанных кроссоверов и внедорожников на сумму 204,4 млрд рублей.

При этом по объемам продаж лидируют б/у автомобили В-класса. Так, в ноябре россияне приобрели их в количестве 160,9 тыс. экземпляров, а потрачено на них было только 62,2 млрд рублей (доля — 15%). Как итог, эти два сегмента (SUV и B) занимают более 60% вторичного рынка как в количественном, так и в денежном выражении.

Что касается других сегментов, то в структуре затрат стоит отметить автомобили с пробегом С- и D-класса (46,7 млрд и 42 млрд рублей соответственно), доля каждого из которых составила не менее 10%. А вот у всех остальных она оказалась ниже этого значения.

В ноябре затраты выросли практически по всем сегментам (по отношению к октябрю), причем сильнее всех — среди пикапов (+12%). А вот отрицательная динамика затронула лишь автомобили с пробегом А-класса (-2%).

«На вторичном рынке растет интерес покупателей к более «свежим» автомобилям. Отчасти это связано со значительным сокращением выбора на рынке новых машин, где фактически остались только LADA и «китайцы», в то время как поставки по параллельному импорту не в состоянии компенсировать потерянные объемы «ушедших» брендов. Поэтому потенциальные покупатели проявляют повышенный интерес к автомобилям с пробегом, а именно к возрастной категории до 5 лет. С другой стороны, такие машины и стоят заметно дороже, поэтому денег на них тратится больше», — объясняют в пресс-службе «Открытие Авто».

«За последние пять лет продажи новых китайских автомобилей в России постоянно росли. Теперь эти машины активно выходят на вторичный рынок, меняя своих владельцев. Этим объясняется наибольший рыночный рост подержанных «китайцев» и соответственно затрат на их покупку. Да, доля машин из КНР на «вторичке» пока очень мала, но при сохранении текущей тенденции она будет только расти», — считают в пресс-службе агентства «АВТОСТАТ».

* Финансовая емкость — сумма денег, которую в общей сложности потратили россияне на покупку подержанных легковых машин за отчетный период. Рассчитана на основе средней цены предложений по легковым автомобилям с пробегом и их объема покупок за отчетный месяц.

«Открытие Авто» — блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в ТОП-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Фото: АВТОСТАТ