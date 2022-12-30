Какие автомобили российских марок имеют лучшую остаточную стоимость?

Согласно результатам исследования, в тройку лидеров по этому показателю попали исключительно внедорожники. Лидирует здесь 3-дверная LADA Niva Legend (ранее носила название LADA 4x4), которая оснащается двигателем 1,7 л и механической КП. Через три года после покупки, совершенной в 3 квартале 2019 года, индекс Residual value у этой модели в среднем составляет 133,9%.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование « Сохранность остаточной стоимости автомобиля » (Residual value) и определили модели российских брендов, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2022 года.

На втором месте в этом рейтинге располагается УАЗ « Хантер », укомплектованный мотором 2,7 л и «механикой». Индекс RV данной модели составляет 131,5%. Замыкает тройку лидеров УАЗ « Патриот » (2,7 л и МКП), результат которого равен 127,3%.

Как видно, владельцы перечисленных автомобилей в настоящее время могут продать их дороже той цены, за которую они были куплены. Причем это касается моделей многих брендов, которыми владеют россияне. Причина – резкий рост цен на машины, который случился весной 2022 года.

Об автомобилях с самой лучшей остаточной стоимостью по итогам нынешнего года вы узнаете на церемонии награждения победителей премии «Residual value – 2023». Она пройдет в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Подробная информация доступна по ссылке: forauto.autostat.ru.

Партнер премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля):