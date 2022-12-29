Импорт автомобилей с правым рулем в Россию увеличился на 43%

За 11 месяцев 2022 года в нашу страну было ввезено 154 тыс. легковых автомобилей с правым рулем. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 43% больше результата за тот же период прошлого года (108 тыс. шт.).

С января по ноябрь было импортировано больше всего «праворульных» машин марки Toyota – 68,7 тыс. единиц. Это составляет почти 45% от общего объема. На втором месте по этому показателю находится Honda (43,2 тыс. шт.), на долю которой приходится 28%. Третью строчку занял Nissan (15,5 тыс. шт.; 10%).

Следующие шесть позиций тоже занимают японские бренды (Subaru, Suzuki, Mazda, Daihatsu, Mitsubishi, Lexus). За ними располагаются «европейцы» с правым рулем: BMW (694 шт.), Volkswagen (597 шт.), Mercedes-Benz (444 шт.), Audi (169 шт.). Результаты остальных марок составили менее 100 единиц.

В целом же за отчетный период в Россию было ввезено «праворульных» легковых автомобилей 40 различных брендов. Более подробная информация о них, а также о моделях (в разбивке по годам выпуска, странам происхождения и отправления) содержится в обзоре «Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ