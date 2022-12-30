Рынок электрокаров с пробегом в ноябре снизился на 19%

В отличие от рынка новых электромобилей, который в ноябре 2022 года вырос на 29%, в сегменте электрокаров с пробегом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», напротив, зафиксировали падение.

Так, по данным агентства, в последний осенний месяц россияне приобрели 715 подержанных автомобилей на электротяге, что на 19% меньше, чем год назад. Также эксперты отмечают, что небольшое падение в данном сегменте наметилось еще в апреле и продолжалось все последующие месяцы: летом оно находилось в диапазоне 25 – 31%, а в сентябре – октябре этот показатель немного «улучшился» (-20%).

Более половины рынка б/у электромобилей (56%) в ноябре пришлось на продукцию бренда Nissan. В количественном отношении это составляет 399 экземпляров. А почти каждый пятый (21%) купленный подержанный автомобиль на электротяге относится к марке Tesla (153 шт.). Показатели остальных брендов находятся ниже отметки в 100 единиц.

Самой популярной моделью на вторичном рынке электрокаров в ноябре остался Nissan Leaf (396 шт.). Второе место в модельном рейтинге занимает Tesla Model 3, которая разошлась тиражом в 77 экземпляров. Далее следует еще одна «Тесла» – Model S (46 шт.).

Что касается результатов 11 месяцев, то здесь ситуация в целом выглядит более позитивно. Так, за январь – ноябрь 2022 года поменяли своих владельцев 8177 электромобилей, что только на 1% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года.

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Фото: Аvito