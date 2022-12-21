Кроссовер Haval Cool Dog появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи нового кроссовера Haval KaGou, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 2,5 млн до 2,9 млн рублей, в зависимости от дилера, пишет «Российская газета».
Стоит отметить, что Haval KaGou, чье название на европейский манер звучит как Cool Dog, вышел на китайский рынок лишь в августе этого года. Модель построена на той же платформе, что и Jolion – модульной L.E.M.O.N. Размер колесной базы Haval Cool Dog составляет 2710 мм, длина – 4520 мм, ширина – 1875 мм, а высота – 1745 мм.
Во всех комплектациях Cool Dog оснащен турбомотором 1,5 литра. В переднеприводных версиях он развивает 150 л.с., а для версий 4WD отдача повышена до 184 л.с. При этом альтернатив 7-ступенчатому «роботу» нет.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились объявления о продаже нового кроссовера Haval Monster, который официально в нашей стране также не представлен. Стоимость переднеприводного «Монстра» с 1,5-литровым мотором мощностью 184 л.с. составляет от 2,2 млн рублей, а полноприводная модификация кроссовера с 2-литровым двигателем на 224 л.с. обойдется в 3 млн рублей. Во всех комплектациях автомобиль оснащен 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.
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Фото: autohome.com.cn