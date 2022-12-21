Кроссовер Haval Cool Dog появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи нового кроссовера Haval KaGou, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 2,5 млн до 2,9 млн рублей, в зависимости от дилера, пишет «Российская газета».

Стоит отметить, что Haval KaGou, чье название на европейский манер звучит как Cool Dog, вышел на китайский рынок лишь в августе этого года. Модель построена на той же платформе, что и Jolion – модульной L.E.M.O.N. Размер колесной базы Haval Cool Dog составляет 2710 мм, длина – 4520 мм, ширина – 1875 мм, а высота – 1745 мм.

Во всех комплектациях Cool Dog оснащен турбомотором 1,5 литра. В переднеприводных версиях он развивает 150 л.с., а для версий 4WD отдача повышена до 184 л.с. При этом альтернатив 7-ступенчатому «роботу» нет.