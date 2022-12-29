Названы китайские автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Как показало исследование, среди автомобилей из Поднебесной по этому показателю лидирует кроссовер Chery Tiggo 4 , оснащенный 2-литровым двигателем и автоматической трансмиссией. Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2019-го) показатель Residual value у этой модели в среднем составляет 135,9%. Иными словами, владельцы 3-летнего кроссовера Chery Tiggo 4 могут продать его дороже той цены, за которую он был куплен.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели очередное исследование « Сохранность остаточной стоимости автомобиля » (Residual value) и определили модели китайских марок, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2022 года.

На втором месте среди «китайцев» расположился Changan CS35PLUS , укомплектованный двигателем 1,6 л и «автоматом». Индекс RV данного кроссовера составляет 132%. Замыкает тройку лидеров кроссовер Brilliance V3 с 1,5-литровым мотором и АКП – его результат равен 129,5%.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», столь высокие результаты остаточной стоимости (свыше 100%) связаны с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался весной 2022 года. И это характерно практически для моделей всех брендов, которыми владеют россияне.

Об автомобилях с самой лучшей остаточной стоимостью по итогам нынешнего года вы узнаете на церемонии награждения победителей премии «Residual value – 2023». Она пройдет в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля в Москве. Подробная информация доступна по ссылке: forauto.autostat.ru.

Партнер премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля):