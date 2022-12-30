КАМАЗ в 2022 году выпустит более 1,7 тысячи единиц газомоторной автотехники

КАМАЗ по итогам 2022 года выпустит 906 газомоторных грузовиков, включая 682 магистральных тягача поколения К4. Кроме того, уходящий год станет рекордным по производству автобусов «КАМАЗ» на метане: их будет изготовлено без малого 800 единиц. В результате КАМАЗ стал лидером российского рынка газомоторных автобусов. Таким образом, общее количество газомоторной техники, произведенной КАМАЗом в 2022 году, составит более 1700 единиц, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Ключевой задачей на 2023 год является намеченный на четвертый квартал запуск в серийное производство востребованных рынком магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на СПГ с новым двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 450 л.с. Кроме того, остается актуальной работа по локализации компонентной базы газомоторной техники, которая уже ведется по достаточно широкому спектру изделий.

В сфере пассажирской техники продолжатся работы над созданием сочлененного автобуса особо большого класса на КПГ и будет организовано производство вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 (4х4) для «Газпрома». Напомним, в октябре 2022 года КАМАЗ и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве по поставке КАМАЗом нового модельного ряда продукции с колесной формулой 4х4. В 2023 – 2025 годах КАМАЗ произведет и поэтапно передаст дочерним компаниям «Газпрома» 420 вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 (4х4) и 80 передвижных мастерских КАМАЗ-62501. Основная часть этой техники будет произведена в газомоторном исполнении и адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей. По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, несмотря на сложности уходящего года, реализация инвестпрограммы не останавливалась. Более того, в следующем году компания увеличит инвестпрограмму на треть по сравнению с 2022 годом (около 15 млрд. руб.). В числе направлений развития КАМАЗа в 2023 году – возобновление производства магистрального тягача КАМАЗ-54901 и тяжелых самосвалов КАМАЗ поколения К5 на новой компонентной базе. Продолжится работа по разработке водородного транспорта, беспилотной автотехники, а также развитие линейки электротранспорта и реализация других актуальных для предприятия проектов (по освоению мостов и наращиванию мощностей по производству двигателей).

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Фото: КАМАЗ