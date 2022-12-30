КАМАЗ в 2022 году выпустит более 1,7 тысячи единиц газомоторной автотехники | АВТОСТАТ

КАМАЗ в 2022 году выпустит более 1,7 тысячи единиц газомоторной автотехники

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КАМАЗ в 2022 году выпустит более 1,7 тысячи единиц газомоторной автотехники

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КАМАЗ по итогам 2022 года выпустит 906 газомоторных грузовиков, включая 682 магистральных тягача поколения К4. Кроме того, уходящий год станет рекордным по производству автобусов «КАМАЗ» на метане: их будет изготовлено без малого 800 единиц. В результате КАМАЗ стал лидером российского рынка газомоторных автобусов. Таким образом, общее количество газомоторной техники, произведенной КАМАЗом в 2022 году, составит более 1700 единиц, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Ключевой задачей на 2023 год является намеченный на четвертый квартал запуск в серийное производство востребованных рынком магистральных тягачей КАМАЗ-54901 на СПГ с новым двигателем КАМАЗ Р6 мощностью 450 л.с. Кроме того, остается актуальной работа по локализации компонентной базы газомоторной техники, которая уже ведется по достаточно широкому спектру изделий.

В сфере пассажирской техники продолжатся работы над созданием сочлененного автобуса особо большого класса на КПГ и будет организовано производство вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 (4х4) для «Газпрома». Напомним, в октябре 2022 года КАМАЗ и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве по поставке КАМАЗом нового модельного ряда продукции с колесной формулой 4х4. В 2023 – 2025 годах КАМАЗ произведет и поэтапно передаст дочерним компаниям «Газпрома» 420 вахтовых автобусов КАМАЗ-6250 (4х4) и 80 передвижных мастерских КАМАЗ-62501. Основная часть этой техники будет произведена в газомоторном исполнении и адаптирована для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году КАМАЗ планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей. По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, несмотря на сложности уходящего года, реализация инвестпрограммы не останавливалась. Более того, в следующем году компания увеличит инвестпрограмму на треть по сравнению с 2022 годом (около 15 млрд. руб.). В числе направлений развития КАМАЗа в 2023 году – возобновление производства магистрального тягача КАМАЗ-54901 и тяжелых самосвалов КАМАЗ поколения К5 на новой компонентной базе. Продолжится работа по разработке водородного транспорта, беспилотной автотехники, а также развитие линейки электротранспорта и реализация других актуальных для предприятия проектов (по освоению мостов и наращиванию мощностей по производству двигателей).

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Фото: КАМАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусыпроизводствогрузовые автомобилигазомоторная техникакамазнефаз

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