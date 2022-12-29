АВТОВАЗ дополнительно наберет 5 тысяч сотрудников

АВТОВАЗ планирует набрать 5 тыс. новых сотрудников, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала ГТРК «Самара». По его словам, в основном компания нуждается в высококвалифицированных сотрудниках.

Согласно утвержденному Советом директоров плану, в 2023 году АВТОВАЗ должен выпустить 401,6 тыс. автомобилей. В течение следующего года предприятие запустит серийное производство рестайлинговой LADA Vesta и возобновит производство LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года АВТОВАЗ выпустит опытную партию электрических фургонов e-Largus на производственной площадке в Ижевске.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В марте следующего года возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Кроме того, в сентябре 2023-го должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Кроме того, Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

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Фото: АВТОВАЗ