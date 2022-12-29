Выпуск легковых автомобилей в ноябре 2022 года снизился на 79%

По данным Росстата, за 11 месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 410 тыс. легковых автомобилей, что на 66,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено 24 тыс. машин – это на 78,8% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что липецкий «Моторинвест» начал производство нового электрокроссовера Evolute i-JOY. Автозавод «Москвич» возобновил выпуск автомобилей, а первой моделью стал компактный кроссовер «Москвич 3». Кроме того, компания «Аурус» запустила серийное производство нового люксового внедорожника Aurus Komendant на предприятии в ОЭЗ «Алабуга».

Производство грузовых автомобилей в январе – ноябре составило 126 тыс. единиц, что на 24,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За последний осенний месяц с российских конвейеров сошло 12 тыс. грузовиков – это на 35,7% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что КАМАЗ снизил производство на 8,3%, выпустив 3 809 грузовых машин. Кроме того, завод «Соллерс Алабуга» начал производство новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом Sollers – Atlant и Argo.

Какие автомобили уже появились на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ