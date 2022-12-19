Электрокроссовер из Китая Avatr 11 появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи нового электрокроссовера Avatr 11, который официально в нашей стране не был представлен. Стоимость модели составляет от 5,3 млн до 5,8 млн рублей, в зависимости от комплектации и оснащения, пишет «Газета.Ru».

Бренд Avatr – совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. Комплексной разработкой автомобилей занимается марка Changan, Huawei в этом тандеме отвечает за мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL – за тяговые аккумуляторы.

Кроссовер Avatr 11 построен на модульной платформе CHN. По размерам он близок к модели BMW X6: длина – 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1601 мм, колесная база равна 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери и панорамная крыша с силовой перемычкой между двумя секциями.