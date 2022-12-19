Электрокроссовер из Китая Avatr 11 появился на российском рынке | АВТОСТАТ

Электрокроссовер из Китая Avatr 11 появился на российском рынке

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Электрокроссовер из Китая Avatr 11 появился на российском рынке

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Российские дилеры начали продажи нового электрокроссовера Avatr 11, который официально в нашей стране не был представлен. Стоимость модели составляет от 5,3 млн до 5,8 млн рублей, в зависимости от комплектации и оснащения, пишет «Газета.Ru».

Бренд Avatr – совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. Комплексной разработкой автомобилей занимается марка Changan, Huawei в этом тандеме отвечает за мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL – за тяговые аккумуляторы.

Кроссовер Avatr 11 построен на модульной платформе CHN. По размерам он близок к модели BMW X6: длина – 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1601 мм, колесная база равна 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери и панорамная крыша с силовой перемычкой между двумя секциями.

Электрокроссовер из Китая Avatr 11 появился на российском рынке

В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, а также сабвуфер, все кнопки – сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Avatr 11 оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 580 л.с. Емкость литий-ионной тяговой батареи – 90,4 кВт-ч. На одном заряде аккумуляторов заявлен пробег до 600 км.

О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны – смотрите тут.

Фото: dongchedi.com

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиимпортsuvкитайские автомобиликроссоверыпараллельный импорт

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