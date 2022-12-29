Hyundai показала кроссовер Kona нового поколения

Компания Hyundai показала кроссовер Kona второго поколения, который выйдет на рынок в 2023 году. Напомним, текущая версия модели выпускается с 2017 года.

Как пишет портал Motor.ru, создавая новую Kona, дизайнеры Hyundai решили начать с электрического варианта и затем применили стилистические решения ко всей линейке. Кроссоверу достались черты электрокаров Ioniq, а также сплошная полоса оптики на передке, напоминающая футуристичный фургон Staria.

Под диодной полосой находятся основные блоки фар, а между ними – то, что отличает версии Kona друг от друга. Так, модификации с ДВС и гибридной установкой имеют прямоугольную решетку по центру, Kona N Line – более крупный ее вариант, заключенный в черную рамку, а Kona EV – заглушку с «пиксельными» графическими деталями. Также электромобиль отличают 19-дюймовые колесные диски особого дизайна, двухцветные зеркала и черная крыша, версии с ДВС – черная облицовка колесных арок, а N Line – серебристые боковые юбки, спойлер на корме и двойные выхлопные патрубки.