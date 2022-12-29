Hyundai показала кроссовер Kona нового поколения

Компания Hyundai показала кроссовер Kona второго поколения, который выйдет на рынок в 2023 году. Напомним, текущая версия модели выпускается с 2017 года.
Как пишет портал Motor.ru, создавая новую Kona, дизайнеры Hyundai решили начать с электрического варианта и затем применили стилистические решения ко всей линейке. Кроссоверу достались черты электрокаров Ioniq, а также сплошная полоса оптики на передке, напоминающая футуристичный фургон Staria.
Под диодной полосой находятся основные блоки фар, а между ними – то, что отличает версии Kona друг от друга. Так, модификации с ДВС и гибридной установкой имеют прямоугольную решетку по центру, Kona N Line – более крупный ее вариант, заключенный в черную рамку, а Kona EV – заглушку с «пиксельными» графическими деталями. Также электромобиль отличают 19-дюймовые колесные диски особого дизайна, двухцветные зеркала и черная крыша, версии с ДВС – черная облицовка колесных арок, а N Line – серебристые боковые юбки, спойлер на корме и двойные выхлопные патрубки.
Новая Kona получила длину в 4355 мм – это на 150 мм длиннее предшественника. Колесная база выросла на 60 мм, а ширина – на 25.
В салоне установили пару 12,3-дюймовых экранов, объединенных под одним стеклом, вместо прежнего «парящего» планшета мультимедийной системы. Селектор трансмиссии перемещен с центральной консоли на рулевую колонку. Под табло расположились дефлекторы воздуховодов, а ниже – элементы управления климатом. Hyundai особо отмечает отсутствие изгибов у дивана второго ряда, который сочетает «максимальную практичность с комфортом и удобством». За ним находится увеличенный багажник, но его объем производитель пока не раскрывает.
Оставшиеся подробности, а также информацию о силовых установках Kona второго поколения в Hyundai обещают обнародовать в ближайшие месяцы.
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Фото: Hyundai