Топовый китайский кроссовер Li Auto L9 SUV стал доступен в России

Китайский кроссовер кроссовер L9 марки Li Auto, который недавно стал победителем национальной премии «Автомобиль года», можно купить в России. На российских классифайдах появились объявления о продаже этой модели по цене от 5,9 млн до 6,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

Флагманский L9 создан на базе первенца бренда – кроссовере One, но колесная база у новинки больше и составляет 3100 мм. Габаритная длина составляет 5200 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм.

Одна из особенностей автомобилей Li Auto – широкий спектр «органов чувств», которые в перспективе, по мере разработки соответствующего софта, позволят обеспечить четвертый уровень автономности. L9 оснащен лидаром со 128 лазерными лучами, двенадцатью камерами, таким же количеством ультразвуковых датчиков, пятью миллиметровыми радарами.