Топовый китайский кроссовер Li Auto L9 SUV стал доступен в России

Китайский кроссовер кроссовер L9 марки Li Auto, который недавно стал победителем национальной премии «Автомобиль года», можно купить в России. На российских классифайдах появились объявления о продаже этой модели по цене от 5,9 млн до 6,5 млн рублей, пишет «Российская газета».
Флагманский L9 создан на базе первенца бренда – кроссовере One, но колесная база у новинки больше и составляет 3100 мм. Габаритная длина составляет 5200 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1800 мм.
Одна из особенностей автомобилей Li Auto – широкий спектр «органов чувств», которые в перспективе, по мере разработки соответствующего софта, позволят обеспечить четвертый уровень автономности. L9 оснащен лидаром со 128 лазерными лучами, двенадцатью камерами, таким же количеством ультразвуковых датчиков, пятью миллиметровыми радарами.
Салон оснащен шестью раздельными креслами, каждое оборудовано электроприводом регулировок и подогревом, передние оснащены функциями вентиляции и массажа. Справа от водителя на торпедо расположены два гигантских дисплея диагональю 15,7 дюйма каждый, экран такого же размера спрятан в потолке – он отвечает за развлечения пассажиров второго и третьего рядов. В центральном тоннеле установлен холодильник.
Силовая установка – гибридная, но 1,5-литровый двигатель работает в качестве генератора для подзарядки батареи ёмкостью 44,5 кВт-ч. На электротяге кроссовер может проехать 215 км, полная автономность – 1315 км. Колеса вращают электромоторы: мощность переднего составляет 177 л.с., заднего – 272 л.с.
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Фото: autohome.com.cn