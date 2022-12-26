Премиальный бренд Hongqi сертифицировал две модели в России

Китайский автоконцерн FAW, которой принадлежит марка Hongqi («Красное знамя»), завершила российскую сертификацию и получила ОТТС на среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5.

Как пишет портал «Китайские автомобили», модель базируется на платформе Mazda6 второго поколения. По размерам Hongqi HS5 сопоставим с Hyundai Santa Fe: его габариты – 4760 x 1907 x 1700 мм, колесная база – 2870 мм. Силовая установка – безальтернативный 2-литровый турбомотор мощностью 218 л.с. (224 л.с. в китайской спецификации), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «роботом» Aisin с двумя сцеплениями. Согласно ОТТС, у кроссовера будет исключительно полный привод, хотя в Китае доступны и переднеприводные модификации.

В оснащение Hongqi HS5 входят кожаный салон, трехспицевый мультируль, стильные декоративные вставки на передней панели и дверных картах, сенсорный блок управления климатом с дублированными физическими клавишами и два 12,3-дюймовых дисплея, объединенных под одним козырьком. Кроме того, модель получила такие премиальные функции, как электропривод и вентиляция передних сидений, обогрев руля, аудиосистема Bose, продвинутый климат-контроль, подогрев заднего дивана, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и 6 подушек безопасности.