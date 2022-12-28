Более четверти кроссоверов Haval Jolion покупают с полным приводом

Почти 28% купленных кроссоверов Haval Jolion имеют полный привод, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, за 11 месяцев 2022 года жители РФ приобрели 16246 новых кроссоверов Haval Jolion – в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого. Как отмечают эксперты, эта модель является самой популярной среди всех «китайцев», представленных на нашем рынке.

Из этого количества 4520 автомобилей были куплены с полным приводом, что составляет 27,8% от общего объема. Соответственно оставшиеся 72,2% – это переднеприводные версии (11726 шт.).

Ровно такое же соотношение наблюдается и в разбивке по мощности двигателя. Напомним, что Haval Jolion предлагается на выбор с двумя 1,5-литровыми моторами (143 и 150 л.с.). При этом более мощный двигатель предусмотрен только для полноприводных версий, а менее мощный – для исполнения с передним приводом.

Также 150-сильный мотор агрегатируется исключительно с роботизированной коробкой передач, а 143-сильный может работать в паре как с «роботом», так и с «механикой». Кстати, на автомобили с МКП приходится лишь 8% всех купленных кроссоверов Haval Jolion (1304 шт.). Львиная доля (92%) приобретается с «роботом» (14942 шт.).

Во сколько обходится содержание кроссовера Haval Jolion (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ