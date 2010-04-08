Авторынок Германии возвращается к своему обычному состоянию

В третьем месяце текущего года в ФРГ было зарегистрировано 294375 новых легковых авто. Это на 26,6% меньше, чем в рекордном марте 2009 г., но на 2,7% больше, чем за тот же период 2008 г., следует из информации Федерального ведомства регистрации транспортных средств (Kraftfahrtbundesamt). Таким образом, говорить об «обвале» рынка, который предсказывали многие эксперты после окончания действия программы выплат «утилизационных премий», говорить преждевременно.

Эксперты говорят о возвращении авторынка Германии к «естественному» состоянию, о чем свидетельствуют и изменения в структуре спроса. Если в год «утилизационных бонусов» резко подскочили продажи «бюджетных» моделей, то теперь немцы стали вновь больше интересоваться большими и дорогими машинами. В то время как продажи в сегментах «А» и «В» (миниавтоомбили и малый класс) снизились соответственно на 45,4% и 41,8%, спрос на автомобили бизнес-класса вырос на 6,5%, на спорткары – на 16,3%. Объем реализации внедорожников сохранился на прошлогоднем уровне, а представительский класс прибавил 1,1%.

Эти тенденции отразились на марочной структуре продаж. В марте положительные результаты по отношению к соответствующему месяцу 2009 г. демонстрировали исключительно премиум-брэнды: BMW (+9,0%), Audi (+7,8%), Land Rover (+43,2%) и Jaguar (+34,4%).

Самую высокую позитивную динамику по итогам первых трех месяцев показал Nissan, улучшивший результат 2009 г. на 58,3%. Но в марте рост продаж японской компании застопорился и она выпала из 1-й десятки наиболее популярных брэндов, куда входила в январе и феврале.

В целом за 1-й квартал в ФРГ на учет поставлено 670410 новых легковушек, что на 22,8% меньше, чем годом ранее.