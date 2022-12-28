Автомобили УАЗ могут перейти на новую платформу

Ульяновский автозавод рассматривает возможность перевода своих автомобилей на новую платформу, созданную через технологическое партнерство. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов, добавив, что автомобили на новой платформе могут выпускаться под брендом УАЗ или «Соллерс», в структуру которого входит Ульяновский автозавод.

Более того, в «Соллерс» не исключают расширение продуктовой линейки УАЗ, однако о появлении собственного нового автомобиля речь не идет из-за высоких затрат на разработку и организацию производства, которые в компании оценивают минимум в 500 млн долларов. Поэтому новая модель УАЗ может появиться также в результате технологического партнерства с производителем легких коммерческих автомобилей, с которым у «Соллерса» есть совместный проект. При этом отказываться от нынешних моделей УАЗ не намерен – ни от «Патриота», ни от «Буханки», которая будет выпускаться до тех пор, пока на нее есть спрос.

Первостепенной же задачей для компании, по словам А.Ширинова, является создание новой агрегатной связки, состоящей из 2-литрового дизельного мотора и 6-ступенчатой механической коробки передач, которые впоследствии планируется использовать в том числе на автомобилях бренда УАЗ. Кроме того, в 2024 году Ульяновский автозавод планирует возобновить производство своих внедорожников с автоматической трансмиссией. Напомним, в начале декабря дилеры УАЗ перестали принимать заказы на модели «Патриот» и «Пикап» с АКП, поскольку, по неофициальным данным, поставки коробок передач Punch Powerglide 6L50 на УАЗ были запрещены из-за санкций.

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Фото: УАЗ