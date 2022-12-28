КАМАЗ в 2023 году увеличит инвестиции в развитие на треть

КАМАЗ в 2023 году планирует направить на реализацию инвестиционной программы 20 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, отметив, что несмотря на сложности уходящего года, реализация инвестпрограммы не останавливалась. Более того, в следующем году компания увеличит инвестпрограмму на треть по сравнению с 2022 годом (около 15 млрд. руб.), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В числе направлений развития КАМАЗа в 2023 году – возобновление производства магистрального тягача КАМАЗ-54901 и тяжелых самосвалов КАМАЗ поколения К5 на новой компонентной базе. Продолжится работа по разработке водородного транспорта, беспилотной автотехники, а также развитие линейки электротранспорта и реализация других актуальных для предприятия проектов (по освоению мостов и наращиванию мощностей по производству двигателей). Напомним, КАМАЗ, который как и другие отечественные автопроизводители, столкнулся с массовым уходом зарубежных поставщиков и иностранных локализованных партнеров с рынка: были прекращены поставки почти всего спектра использовавшихся иностранных комплектующих. В первую очередь – электроники, компонентов коробки передач, двигателей, мостов, элементов экстерьера и т.д.

Производство электробусов «КАМАЗ» тоже отражено в инвестпрограмме следующего года. Уход от европейской компонентной базы тяжело сказался в том числе и на этом сегменте, но все задачи решены, новый образец уже прошел тестовые испытания. В феврале 2023 года КАМАЗ планирует начать производство обновленного электробуса с увеличенной долей российских компонентов и компонентов из дружественных стран, и в очередном тендере Москвы компания будет участвовать уже с новым электробусом. По слова С.Когогина, столица планирует закупать не меньше 500 электробусов в год. По текущему году КАМАЗ контракт закрыл, в середине декабря передав Москве последние 33 электробуса.

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Фото: КАМАЗ