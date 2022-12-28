Evolute представит три новых модели в 2023 году

Компания «Моторинвест», запустившая в этом году производство электромобилей Evolute в Липецкой области, рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке в 2023 году.

Как рассказали «Российской газете» в пресс-службе «Моторинвест», в конце первого квартала – начале второго квартала 2023 года на липецком заводе компании стартует выпуск электрического кросс-купе Evolute i-JET и минивэна i-VAN, а на второй квартал намечен запуск производства нового кроссовера Evolute SUV+, название которого пока не раскрывается.

Как сообщалось ранее, в 2023 году завод «Моторинвест» планирует выпустить 10 – 15 тыс. автомобилей. На сегодняшний день линейка Evolute включает электрический седан i-PRO и кроссовер i-JOY.

«Однозначно объем продаж электромобилей Evolute будет расти от года к году. Потребители становятся более информированными: узнают больше об электромобилях и выгодах владения, знакомятся с инфраструктурой и видят, что она активно развивается. В наибольшей степени электромобили Evolute будут востребованы в европейской части России, в том числе и в южных регионах из-за благоприятного климата. Мы видим заинтересованность на приобретение электромобилей со стороны корпоративных клиентов со всех регионов – и на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири», – рассказал директор Mercedes-Benz, Audi, Evolute, Voyah АГ «АВИЛОН» Ренат Тюктеев.

О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны – смотрите тут.

Фото: АВТОСТАТ