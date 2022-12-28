Минпромторг: в 2022 году в России будет продано 800 тысяч автомобилей

Ситуация в автопроме в России к концу текущего года начала стабилизироваться, несмотря на то, что этот сектор пострадал больше других отраслей промышленности. Об этом заявил в интервью агентству «ТАСС» вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, по итогам года продажи новых автомобилей достигнут 800 тыс. штук, производство – более 600 тыс. единиц.

Напомним, начиная с марта 2022 года большинство автопроизводителей не поставляют машины российским дилерам вследствие разрыва логистических цепочек или приостановки своей деятельности из-за внешних санкций. Причем некоторые официально объявили об уходе с российского рынка, сохранив при этом возможность вернуться при первой возможности.

Между тем, освободившиеся ниши начали постепенно занимать новые игроки. Так, в России впервые налажен серийный выпуск электромобилей – седана Evolute i-PRO и кроссовера i-JOY, к которым в 2023 году добавится кросс-купе i-JET. А на предприятии в Москве, где ранее выпускались популярные кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana, началось производство автомобилей под возрожденным брендом «Москвич»: компактного кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии.

Стоит отметить, что партнерами российских автозаводов становятся производители из Поднебесной, которые продолжают осваивать наш рынок и собственными силами. Так, недавно компания Chery вывела свой новый суббренд OMODA, а Great Wall представил марку внедорожников Tank.

Об итогах 2022 года эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который состоится 15 февраля.

Фото: АВТОСТАТ