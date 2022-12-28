Mercedes-Benz представил электроминивэн EQT | АВТОСТАТ

Mercedes-Benz представил электроминивэн EQT

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Mercedes-Benz представил электроминивэн EQT

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Компания Mercedes-Benz представила новую модель EQT, которая представляет собой электрический вариант минивэна T-Class.

Как пишет газета «Коммерсант», новинка отличается от версий с двигателями внутреннего сгорания только новой решеткой радиатора. Электромобиль получил 122-сильный электромотор и батарею на 45 кВт-ч, которая позволяет проехать без подзарядки до 237 км.

В 2023 году состоится премьера длиннобазного варианта модели, а также серийного кемпера Mercedes-Benz EQT Marco Polo на его основе. Напомним, базовый Mercedes-Benz T-Class был представлен весной 2022 года.

Новый EQT дебютировал в версии со стандартной колесной базой, а по оснащению и доступным опциям новинка соответствует стандартному Mercedes-Benz T-Class. Выпуск Mercedes-Benz EQT начнется в конце 2022 года и тогда же модель выйдет на европейский рынок.

Mercedes-Benz представил электроминивэн EQT

О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны – читайте здесь.

Фото: Mercedes-Benz

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиэлектромобилипремиум-маркиmercedes-benz

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