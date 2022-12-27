Chery рассказала о новинках для российского рынка в 2023 году

Компания Chery рассказала о новинках, которые представит на российском рынке в 2023 году. Речь идет о расширении и обновлении модельного ряда марки в России за счет новых моделей, в том числе в новых сегментах, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Так, в следующем году компания Chery планирует вывести на российский рынок седан Arrizo 8, с которым рассчитывает занять лидирующие позиции в D-классе. А уже в январе в дилерских центрах Chery появится кроссовер Tiggo 7 PRO Max. Кроме того, реформация моделей и расширение комплектаций на протяжении следующего года ожидают кроссоверы серий Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 8.

Также Chery намерена представить на российском рынке гибридный кроссовер, оснащенный уникальной запатентованной трансмиссией DHT. Гибридный автомобиль от Chery оборудован тремя двигателями – бензиновым и двумя электромоторами – в сочетании с технологичной трансмиссией DHT, которая позволяет гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга. Данная гибридная архитектура позволяет преодолевать расстояния в более, чем 75 км, используя исключительно энергию электромоторов, при этом расход топлива в смешанном цикле составит 1 л на 100 км.

По итогам 11 месяцев 2022 года в России было куплено 31595 автомобилей Chery, что на 11,7% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Chery на российском рынке в отчетный период стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 15488 автомобилей (+39,1%). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 7833 покупателя (-54,7%). Третий результат показал кроссовер Chery Tiggo 8 PRO – 2398 купленных машин.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Chery