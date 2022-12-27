В России начались продажи электрокроссовера Voyah Free

Как пишет издание « Авторевю », в России представлена самая свежая версия Voyah Free Long Range, которая имеет тяговую батарею емкостью 103 кВт-ч, а максимальная отдача двух электромоторов составляет 488 л.с. и 750 Нм (216 л.с. на передней оси, 272 л.с. на задней оси). Дальность хода на одной подзарядке – 500 км по циклу WLTP. Мощность зарядного устройства постоянного тока – 120 кВт. Кроссовер снаряженной массой 2340 кг может разогнаться до «сотни» за 4,7 с, максимальная скорость – 200 км/ч.

Компания «Моторинвест», которая является официальным импортером премиального бренда электромобилей Voyah, вывела на российский рынок новый электрический кроссовер Voyah Free. Стоимость новинки составляет 7 млн 990 тысяч рублей.

Voyah Free имеет утапливаемую переднюю панель, на которой расположены три экрана диагональю 12,3 дюйма каждый. В зависимости от выбранного режима панель поднимается целиком или показывает только верхние секторы экранов. В салоне использованы дорогие отделочные материалы, штатно установлена стеклянная крыша с электрохромным затемнением вместо шторки. В оснащение модели, помимо прочего, входят камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль и др.

В следующем году компания «Моторинвест» планирует также представить в России роскошный электрический минивэн Voyah Dreamer и седан Zhuiguang.

О том, какие электромобили уже доступны жителям нашей страны – читайте здесь.

Фото: Voyah