КАМАЗ в 2023 году планирует выпустить 40 тысяч грузовиков

КАМАЗ в 2023 году планирует выпустить около 40 тыс. единиц автотехники, без учета потребностей федеральных заказчиков, которые пока не определились с объемом. Об этом сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, добавив, что в 2022 году, как ожидается, будет выпущено 43828 грузовиков «КАМАЗ» (-0,7% к прошлому году).

По его словам, в 2023 году компания возобновит производство грузовиков нового модельного ряда: планируется выпустить 10,6 тыс. грузовиков поколения К4 и К5. В основном, речь идет о новейшей линейке К5, но и автомобили поколения К4 будут доступны, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Это будут машины, собранные из остатков комплектующих. Для сравнения, в 2021 году производство техники нового модельного ряда было на уровне 10957 единиц, а в этом году из-за дефицита компонентов, связанного с уходом зарубежных партнеров, снизилось до 4193 автомобилей.

Как говорил ранее Сергей Когогин, проведена масштабная работа по локализации компонентов, и с февраля 2023 года планируется обеспечить полномасштабный выпуск грузовиков поколения К5 с использованием компонентов, не зависящих от поставок из недружественных стран. В результате КАМАЗ намерен ежемесячно производить по 500 автомобилей поколения К5, с дальнейшим увеличением производственного плана до 700-1000 автомобилей ежемесячно.

«При этом наша глобальная цель – вернуться к своей стратегии развития, развивать линейку автомобилей К5, эффективность и топливная экономичность которых подтверждена в реальных условиях эксплуатации. Возобновление производства будет поэтапным», – сообщил глава КАМАЗа.

Бизнес-планом на 2023 год предусмотрена выручка в размере более 300 млрд рублей, показатель EBITDA – на уровне 24 млрд рублей, чистая прибыль – 5 млрд рублей. Как отметил Сергей Когогин, по итогам 2022 года прибыль будет выше. Стоит отметить, самым успешным по финансовым показателям в истории предприятия был 2021 год, когда компания заработала 4,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, выручка составила 272 млрд рублей.

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Фото: КАМАЗ