Автомобили с пробегом за год подорожали на 37%

Подержанные машины в нашей стране за год стали дороже более чем на треть. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Так, в декабре 2022 года средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в России достигла 1 млн 325 тыс. рублей. Учитывая то, что год назад (в декабре 2021-го) этот показатель находился на уровне 970 тыс. рублей, с тех пор рост средней цены составил 335 тысяч, или 37%.

В зависимости от года выпуска автомобиля его цена на «вторичке» за год увеличилась по-разному. К примеру, 3-летние машины в среднем подорожали на 39%, а 7-летние – на 32%. То же самое относится и к моделям: если 5-летний Hyundai Solaris за отчетный период стал дороже на 26%, то Volkswagen Tiguan того же возраста – на 35%.

Более подробная информация о ценах на б/у автомобили содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых машин на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ