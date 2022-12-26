Стала известна стоимость кроссовера «Москвич 3» с вариатором

Стоимость компактного кроссовера «Москвич 3», оснащенного вариатором, составит от 2 млн 035 тыс. рублей. Об этом «Российской газете» рассказали дилеры марки. Стоит при этом отметить, что новинку можно найти еще не во всех шоу-румах – завод только-только начал отгружать машины.

Напомним, цена переднеприводного «паркетника», оснащенного 6-ступенчатой «механикой», составляет 1 млн 970 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель, развивающий 150 л.с. Согласно ОТТС, в дальнейшем моторную гамму модели должен также пополнить 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с.

По словам директора по развитию ГК «Аларм-Моторс» Дениса Цепелева, российский покупатель давно привык к высокому уровню комфорта и качества автомобилей, представленных на рынке. Исходя их этого, можно предположить, что наиболее востребованными будут топовые версии модели «Москвич 3». В то же время простые версии, очевидно, будут иметь потенциальный спрос для каршеринга.

Подробнее о том, каковы шансы моделей «Москвич» на лидерские позиции в сегменте SUV, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: «Москвич»