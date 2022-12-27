Доля российского автопрома на внутреннем рынке должна вырасти до 80%

Доля российских автомобилей внутри страны через восемь лет должна вырасти вдвое. Отечественные машины к 2030-му займут 80% рынка, заявил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с премьером Михаилом Мишустиным. При этом, по его словам, к 2025 году страна рассчитывает утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов машин. Такие цели прописаны в стратегии развития автопрома, пишет газета «Коммерсант».

В краткосрочной и среднесрочной перспективе делать это будут в основном за счет высоколокализованной продукции и увеличения количества автомобилей, выпускаемых на одной платформе. Причем власти сфокусируются в том числе на развитии гибридов и электротранспорта.

«Эта унификация позволит масштабировать собственную компонентную базу, будут скорректированы требования к участию иностранных партнеров в производстве комплектующих. Имею в виду создание совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны. На разработку компонентов и материалов предлагаем направить основную часть госфинансирования через действующую специализированную программу Фонда развития промышленности. Ее объем в этом году увеличен до 50 млрд рублей», – рассказал Денис Мантуров

Согласно прогнозу Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», доля продаж китайских машин на российском рынке в ближайшие годы может вырасти с нынешних 30% до 70%. Правда, при условии, что в стране продолжат наращивать их выпуск, а отечественный автопром, наоборот, замедлится.

После того, как практически все западные автопроизводители покинули российский рынок, вариантов нарастить мощности и выпускать больше местных машин и комплектующих для них остается не так много, говорит директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

«Если смотреть на автопром, то Россия может устраивать кооперацию только с дружественными странами, а из таковых с развитым производством остается фактически только Китай. Потенциально есть еще индийский автопром, но он на порядок слабее, как и иранский. В принципе все, что связано с развитием компонентной базы, сборкой машин, это КНР. Что-то попробуют локализовать на территории России. Что касается планов ближайших восьми лет, в короткой перспективе это однозначно только сборка китайских автомобилей. Никакой российской платформы нет, кроме АВТОВАЗа. На создание собственной площадки требуются три-пять лет и миллиарды инвестиций. Если это будет, можно подтянуть инженерный потенциал и все остальное», – резюмирует эксперт.

Фото: АВТОВАЗ