На АВТОВАЗе рассказали, насколько подорожают автомобили LADA в 2023 году

Рост цен на автомобили LADA в 2023 году будет существенно меньше прогнозируемой инфляции. Об этом агентству «РИА Новости» заявил президент компании Максим Соколов. Инфляция на уровне 5-7% – актуальная оценка ЦБ на следующий год. Минэкономразвития прогнозирует ее на уровне 5,5%.

В свою очередь, председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, автомобили российских марок (LADA, ГАЗ, УАЗ), скорее всего, подорожают в 2023 году на 10 – 15%, поскольку у них остаются проблемы с логистикой комплектующих и поиском новых поставщиков.

Кроме того, М.Соколов сообщил, что инвестпрограмма АВТОВАЗа на 2023 год составит чуть менее 40 млрд рублей, такое решение было утверждено на совете директоров компании.

Согласно целям, озвученным ранее Советом директоров АВТОВАЗа, в течение 2023 года предприятие запустит серийное производство рестайлинговой LADA Vesta и возобновит производство LADA Largus на площадке в Тольятти. В конце года АВТОВАЗ выпустит опытную партию электрических фургонов e-Largus на производственной площадке в Ижевске.

Кроме того, Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

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Фото: АВТОСТАТ