Первые автомобили «Москвич» поступили в продажу

В розничную продажу поступили первые автомобили «Москвич». Компактный кроссовер «Москвич 3» стоит 1,97 млн рублей, электрокроссовер «Москвич 3е» – 3,5 млн рублей. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в дилерском центре «Петровский» (автосалон «Белая дача»), добавив, что автомобили постепенно начинают наполнять дилерские склады.

На первом этапе автомобили будут продавать 11 дилерских центров в Москве, а в следующем году дилерская сеть «Москвич» расширится на крупные российские города-миллионники и по мере увеличения объемов производства будет увеличивать свое присутствие на рынке России.

Напомним, компактный кроссовер «Москвич 3» представляет собой перелицованную версию JAC JS4. Габариты модели составляют 4410 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1660 мм в высоту при колесной базе в 2620 мм. В моторную гамму переднеприводного «паркетника» вошли бензиновый 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л.с., а также 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 л.с. Оба агрегата предлагаются на выбор покупателей в сочетании либо с 6-ступенчатой «механикой», либо с вариатором.

В оснащение кроссовера «Москвич 3», в частности, входят светодиодная оптика, рейлинги на крыше, легкосплавные колесные диски диаметром 17 дюймов, многофункциональный руль с электроусилителем и блоком управления круиз-контролем, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоудержания, а также электропривод багажника. Кроме того, автомобиль может оснащаться цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay/Android Auto, а также 6 динамиками, системой камер кругового обзора и электрическим люком.

Что касается электрокроссовера «Москвич 3e», за его основу взята модель JAC Sehol E40X. Модель получила электромотор мощностью 68 л.с. и батареюемкостью 55 кВт-ч, обеспечивающую запас хода без подзарядки в 410 км.

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Фото: АВТОСТАТ