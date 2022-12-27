На бывшем заводе Nissan в 2023 году планируется выпустить 10 тысяч автомобилей LADA

АВТОВАЗ планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили LADA дороже основной линейки, на старте будут производиться минимум три модели, сообщил президент компании Максим Соколов. Предполагается поэтапная постановка на производство различных моделей сегментов С и D, включая кроссоверы и седаны.

В настоящее время АВТОВАЗ ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству, пишет агентство «РИА Новости». По словам главы АВТОВАЗа, переговоры находятся на финальной стадии, и, возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель.

В рамках нового проекта АВТОВАЗ рассчитывает начать выпуск в Санкт-Петербурге новых автомобилей под брендом LADA во втором полугодии следующего года. В 2023 году на бывшем заводе Nissan планируется выпустить до 10 тыс. машин. Напомним, решение о передаче предприятия под контроль АВТОВАЗа принято акционерами компании при поддержке Минпромторга РФ и властей Санкт-Петербурга.

Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге будет АВТОВАЗ. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

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Фото: АВТОВАЗ