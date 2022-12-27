Итоги 51-й недели: отечественные марки вернули себе лидерство на рынке, а доля «китайцев» растет

Если в 50-ю неделю китайские бренды впервые стали лидерами российского рынка, то в 51-ю они это звание утратили, вернув его отечественным маркам. Впрочем, даже несмотря на это, доля «китайцев» на нашем рынке продолжает расти. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.
Как выяснилось, свыше 70% всех купленных новых легковых автомобилей за период с 19 по 25 октября 2022 года пришлось на российские и китайские бренды – 4391 и 4302 шт. соответственно. Таким образом, отечественные бренды вернули себе лидерство, которое они утратили неделей ранее. Впрочем, доля «китайцев» продолжила расти, установив очередной рекорд – 35,5% (до этого было 34,8%).
В марочном рейтинге по-прежнему лидирует российская LADA, автомобили которой за неделю разошлись тиражом в 4097 единиц. Далее идут сразу три китайских бренда – Chery (1771 шт.), Geely (997 шт.) и Haval (827 шт.). Замыкает первую пятерку корейская Kia (757 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали: Hyundai (604 шт.), EXEED (422 шт.), Toyota (323 шт.), УАЗ (276 шт.) и Mitsubishi (244 шт.).
Среди моделей безоговорочно первенствует LADA Granta – по итогам 51-й недели автомобили данного семейства были куплены в количестве 2462 экземпляров. На втором месте – снова кроссовер Chery Tiggo 7 PRO с результатом 805 машин. Внедорожник LADA Niva Travel (801 шт.) занял третью позицию в рейтинге, кроссовер Geely Coolray (564 шт.) – четвертую. На пятой строчке находится внедорожник LADA Niva Legend (539 шт.). В десятку лидеров также вошли: Chery Tiggo 4 (328 шт.), Haval F7 (310 шт.), Geely Atlas Pro (267 шт.), Chery Tiggo 8 PRO Max (230 шт.) и УАЗ «Патриот» (208 шт.).
Более подробно итоги рынка по 2022 году подведем на ежегодном форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ
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