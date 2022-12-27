Итоги 51-й недели: отечественные марки вернули себе лидерство на рынке, а доля «китайцев» растет

Если в 50-ю неделю китайские бренды впервые стали лидерами российского рынка, то в 51-ю они это звание утратили, вернув его отечественным маркам. Впрочем, даже несмотря на это, доля «китайцев» на нашем рынке продолжает расти. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Как выяснилось, свыше 70% всех купленных новых легковых автомобилей за период с 19 по 25 октября 2022 года пришлось на российские и китайские бренды – 4391 и 4302 шт. соответственно. Таким образом, отечественные бренды вернули себе лидерство, которое они утратили неделей ранее. Впрочем, доля «китайцев» продолжила расти, установив очередной рекорд – 35,5% (до этого было 34,8%).

В марочном рейтинге по-прежнему лидирует российская LADA, автомобили которой за неделю разошлись тиражом в 4097 единиц. Далее идут сразу три китайских бренда – Chery (1771 шт.), Geely (997 шт.) и Haval (827 шт.). Замыкает первую пятерку корейская Kia (757 шт.). Кроме них, в ТОП-10 попали: Hyundai (604 шт.), EXEED (422 шт.), Toyota (323 шт.), УАЗ (276 шт.) и Mitsubishi (244 шт.).