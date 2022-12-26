Представлен роскошный седан Voyah, который ожидается в России

Компания Voyah, входящая в состав концерна Dongfeng, представила третью серийную модель. Вслед за кроссовером Free и минивэном Dreamer свет увидел седан под названием Zhuiguang, что можно перевести с китайского как «погоня за светом». Новинка стала последней в изначально заявленном семействе, хотя именно с концептуального седана летом 2020 года началась история марки Voyah. Как пишет издание «Авторевю», основными конкурентами Zhuiguang на китайском рынке станут седаны BYD Han EV и Nio ET7. Длина модели – 5088 мм, ширина – 1970 мм, а высота – 1505 мм. Седан имеет колесную базу 3000 мм и базовые 20-дюймовые колеса, а сзади установлен выдвижной спойлер, который на высокой скорости может создавать прижимную силу, эквивалентную 40 кг. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx 0,225. Седан построен на той же модульной платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture), что и кроссовер с минивэном. Ее архитектура нетипична для китайского автопрома: спереди – двухрычажная подвеска, сзади – многорычажка, по кругу установлены регулируемые пневмобаллоны и адаптивные амортизаторы. А еще Voyah Zhuiguang оснащен автопилотом второго уровня, в арсенале которого есть 12 камер, 12 ультразвуковых радаров, пять миллиметровых радаров и два GPS-блока.

Пока представлены только чисто электрические версии, хотя позже выйдет и последовательный гибрид, у которого бензиновый двигатель работает исключительно в роли генератора для подзарядки батареи. Электромобиль оснащен полным приводом: передний мотор выдает 218 л.с., задний – 292 л.с., а суммарная отдача системы – 510 л.с. и 730 Нм. На выбор есть два варианта тяговой батареи: стандартного аккумулятора емкостью 82,1 кВт-ч должно хватить на 580 км пробега по циклу CLTC, а у версии Long Range – батарея на 108,7 кВт-ч и паспортная дальность хода 730 км. В любом случае Zhuiguang поддерживает зарядку от «быстрых» терминалов постоянного тока: за десять минут можно восполнить заряд для броска на 230 км. Максимальная скорость – 210 км/ч у базовой версии и 205 км/ч у дальнобойной, но время разгона до «сотни» у них одинаковое: 3,8 с. Оформлением салона седан похоже на другие модели Voyah, хотя передняя панель лишена подъемного механизма. На ней расположены три экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, еще один тачскрин установлен вместо центральной консоли, а перед водителем есть проекционный дисплей. У задних пассажиров тоже есть семидюймовый сенсорный экран, спрятанный в центральном подлокотнике.