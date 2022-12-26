Предпоследняя неделя 2022 года ознаменовалась ростом авторынка

За 51-ю неделю в России было куплено в общей сложности 16872 единицы новой автомобильной техники. Это на 13% выше результата 50-й недели, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом рост затронул все сегменты рынка.

72% от указанного количества пришлось на легковые машины – с 19 по 25 декабря 2022 года жители РФ приобрели их в объеме 12116 штук. Это на 13% больше, чем неделей ранее (с 12 по 18 декабря).

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) вырос на 12% (до 1881 шт.). Рост в сегменте автобусов составил лишь 8% (до 561 шт.). А вот сильнее всего на предпоследней неделе нынешнего года он оказался у грузовиков (+15% до 2314 шт.).

Более подробно итоги рынка по 2022 году подведем на ежегодном форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ