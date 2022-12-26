Стали известны характеристики Tank 300 для России

Китайский автоконцерн Great Wall сертифицировал Tank 300, продажи которого стартуют на российском рынке в первом полугодии 2023 года. Новинка будет поставляться с завода Great Wall в китайском Чунцине, пишет портал Motor.ru.

Согласно ОТТС, в нашей стране «трехсотый» будет доступен с безальтернативным 2-литровым двигателем мощностью 224 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом». У внедорожника независимая передняя подвеска и неразрезной мост сзади, полный привод с блокируемой муфтой в приводе передних колес, понижающая передача и блокировки межколесных дифференциалов.

В оснащение Tank 300, в частности, входят система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», климат-контроль, система мониторинга давления воздуха в шинах, рейлинги на крыше, боковые подножки, передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, обогрев ветрового стекла и форсунок омывателя. Опционально можно будет заказать поперечную балку багажной полки на крыше, подготовку под сцепное устройство, круиз-контроль и шторки безопасности. Колесные диски могут быть 17- либо 18-дюймовыми.

Как сообщалось ранее, помимо «младшей» модели бренда Tank 300, на российском рынке будет также доступен внедорожник Tank 500. Отвечая запросам времени, Tank в России предлагает гибридную модель продаж, сочетающую традиционный визит в дилерский центр и прямые онлайн-продажи. Первые дилерские центры Tank в 2023 году начнут работу в девяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Tank