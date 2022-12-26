В России появится 240-сильный Kia K5 из Китая

Российские дилеры начали прием заказов на седан Kia K5, который ввозится по схеме параллельного импорта из Китая. Главная особенность этих автомобилей – 240-сильный двигатель, пишет «Российская газета». Стоимость таких машин составляет 3 млн 403 тыс. 970 рублей, хотя она может измениться к моменту старта продаж. Первая партия должна добраться до нашей страны в конце января или в начале февраля следующего года.
Напомним, седан Kia K5 для Китая растянут в длину. Она составляет 4980 мм (+75 мм), колесная база равна 2900 мм (+50 мм), ширина и высота – 1860 и 1445 мм соответственно.
Кроме того, китайский Kia K5 укомплектован отличной от глобальной гаммой агрегатов. «Турбочетверка» объемом 1,5 л и мощностью 170 л.с. идет в паре с 7-диапазонным «роботом», а наддувный двигатель 2 литра (240 л.с.) работает с 8-ступенчатым «автоматом».
В салоне 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и дисплей медиасистемы того же размера объединили под общим стеклом. Также по сравнению с корейской версией изменена форма вентиляционных дефлекторов, пересмотрена компоновка центрального тоннеля, а иной блок управления климат-контролем – с качающимися клавишами регулировки температуры вместо сенсорных кнопок.
Среди опций у автомобиля, который появится в России, можно выделить круиз-контроль, камеру заднего вида, систему удержания полосы движения, спутниковую навигационную систему, передние стекла с многослойной шумоизоляцией, адаптивный автоматический дальний свет фар, беспроводную зарядку мобильного телефона на переднем ряду.
Напомним, официальные продажи седана Kia K5 стартовали на российском рынке в августе 2020 года. Эта модель периодически даже становилась лидером в сегменте седанов бизнес-класса, обогнав Toyota Camry.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России появится кроссовер Kia Sportage Ace, который выпускается в Китае компанией Dongfeng Yueda Kia, а в его основе лежит Hyundai ix35. Новинка будет доступна в максимальной комплектации по цене 3 млн 050 тыс. 555 рублей.
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Фото: autohome.com.cn