В России появится 240-сильный Kia K5 из Китая

Российские дилеры начали прием заказов на седан Kia K5, который ввозится по схеме параллельного импорта из Китая. Главная особенность этих автомобилей – 240-сильный двигатель, пишет «Российская газета». Стоимость таких машин составляет 3 млн 403 тыс. 970 рублей, хотя она может измениться к моменту старта продаж. Первая партия должна добраться до нашей страны в конце января или в начале февраля следующего года.

Напомним, седан Kia K5 для Китая растянут в длину. Она составляет 4980 мм (+75 мм), колесная база равна 2900 мм (+50 мм), ширина и высота – 1860 и 1445 мм соответственно.

Кроме того, китайский Kia K5 укомплектован отличной от глобальной гаммой агрегатов. «Турбочетверка» объемом 1,5 л и мощностью 170 л.с. идет в паре с 7-диапазонным «роботом», а наддувный двигатель 2 литра (240 л.с.) работает с 8-ступенчатым «автоматом».