Changan представил новый седан Lamore | АВТОСТАТ

Changan представил новый седан Lamore

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Changan представил новый седан Lamore

Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев
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Китайский автопроизводитель Changan представил новый седан Lamore, который поступит в продажу на рынке Поднебесной в следующем году.

Как пишет «Газета.Ru», по габаритам новинка сравнима с седаном Chery Arrizo 8 и крупнее европейской Skoda Octavia. Длина автомобиля составляет 4770 мм, ширина – 1840 мм и высота – 1440 мм.

Новый Changan Lamore оснащен широким набором электронных систем, включая технологию мониторинга состояния водителя и пассажиров, в том числе детей. На передней панели автомобиля два дисплея, основной «планшет» медиасистемы ориентирован вертикально.

Под капотом седана установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Changan представил новый седан Lamore

Сколько уже автомобилей Changan в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Changan

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкикитайские автомобилиchangan

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