КАМАЗ в 2022 году снизит производство на 1% | АВТОСТАТ

КАМАЗ в 2022 году снизит производство на 1%

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КАМАЗ в 2022 году снизит производство на 1%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Объем производства КАМАЗа в 2022 году сократится на 0,7% и составит 43828 автомобилей. Об этом сообщил гендиректор компании, добавив, что за 11 месяцев нынешнего года уже выпущено 39849 грузовиков. Также он рассказал об увеличении объема инвестиционной программы до 300 млрд рублей и об увеличении чистой прибыли до 5 млрд рублей в 2023 году, пишет агентство «ТАСС».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ в 2023 году планирует реализовать в России около 50 тыс. автомобилей и увеличить долю на рынке, которая в настоящее время находится на уровне 44%. В числе направлений развития КАМАЗа в 2023 году – возобновление производства магистрального тягача КАМАЗ-54901 и тяжелых самосвалов КАМАЗ поколения К5 на новой компонентной базе. Продолжится работа по разработке водородного транспорта, беспилотной автотехники, а также развитие линейки электротранспорта и реализация других актуальных для страны проектов.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствогрузовые автомобиликамаз

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