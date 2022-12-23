Электрокроссовер Honda e:NS1 появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи компактного электрического кроссовера Honda e:NS1, который официально в нашей стране не был представлен, а поставляется по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет 3 млн 480 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Компактный электрокроссовер Honda e:NS1, который дебютировал в апреле 2022 года, выпускается на совместном предприятии Dongfeng-Honda. Длина автомобиля составляет 4390 мм, колесная база равна 2610 мм. Электромотор установлен на задней оси и выдает 182 л.с. Аккумулятор имеет емкость 53,6 кВт-ч, чего должно хватить на 420 км (по китайскому циклу CLTC).

В салоне на центральной консоли установлен вертикальный планшет мультимедиа диагональю 15,1 дюйма – через него осуществляется регулировка системы климат-контроля. Приборная панель «нарисована» на экране 10,25 дюйма и не имеет козырька. Селектор трансмиссии выполнен в формате тумблера. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российских классифайдах появились предложения о продаже нового кроссовера Honda Vezel, который завозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет 2,2 млн рублей. Автомобили поставляются из Японии, поэтому имеют правое расположение руля. Кстати, помимо Японии и Китая эта модель известна на мировых рынках под названием HR-V.